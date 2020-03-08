В Германии число заразившихся коронавирусом достигло 847

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии выросло за сутки на 163 и достигло 847. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье сводке научно-исследовательского института имени Роберта Коха.

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Больше всего заразившихся - 392 - зарегистрировано в западной федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. В Баден - Вюртемберге насчитывается 182 инфицированных, в Баварии - 148.

Случаи зафиксированы в 15 из 16 земель. Как заявили в институте Коха, риск заражения остается умеренным. Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее говорил, что пик распространения заболевания в стране еще не пройден. Также он утверждал, что в 80% случаев болезнь у пациентов протекает в легкой форме или вообще без симптомов. В опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag Шпан сообщил, что не считает нужным закрывать все детские сады и школы в стране.