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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: число инфицированных коронавирусом в Швеции достигло 189

За сутки число заболевших выросло на 28 человек

СТОКГОЛЬМ, 8 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Швеции достигло 189. Об этом сообщил в воскресенье телеканал SVT.

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За сутки число инфицированных выросло на 28 человек. 12 новых случаев подтверждены в районе города Гётеборга на западном побережье, семь - в западной провинции Вермланд, пять - в южном регионе Сконе, три - в центральной провинции Эребру, один - в городе Уппсала в 70 км от Стокгольма.

Один из инфицированных заразился в США - житель Эребру приехал оттуда неделю назад. В остальном чаще всего речь идет о людях, вернувшихся из поездки в Северную Италию, их друзьях и близких. Несколько человек заразились в Иране.

 

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ШвецияРаспространение коронавируса нового типа
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