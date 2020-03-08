СМИ: число инфицированных коронавирусом в Швеции достигло 189

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

За сутки число инфицированных выросло на 28 человек. 12 новых случаев подтверждены в районе города Гётеборга на западном побережье, семь - в западной провинции Вермланд, пять - в южном регионе Сконе, три - в центральной провинции Эребру, один - в городе Уппсала в 70 км от Стокгольма.

Один из инфицированных заразился в США - житель Эребру приехал оттуда неделю назад. В остальном чаще всего речь идет о людях, вернувшихся из поездки в Северную Италию, их друзьях и близких. Несколько человек заразились в Иране.