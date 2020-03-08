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Распространение коронавируса нового типа

В Сингапуре число инфицированных коронавирусом достигло 150

Минздрав страны сообщил, что 90 пациентов полностью выздоровели

СИНГАПУР, 8 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Сингапуре достигло 150 человек, при этом 90 пациентов полностью выздоровели. Такую статистику опубликовало в воскресенье министерство здравоохранения страны.

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"За прошедшие сутки было подтверждено 12 новых случаев, девять из которых связаны с предыдущими инфицированными", - указывается в заявлении. Кроме того, "еще один случай, когда 42-летний мужчина обратился в одну из местных больниц сразу же после возвращения из Таиланда", - отметили в Минздраве.

Как сообщили в ведомстве, "на сегодняшний день 60 пациентов находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное, при этом девять человек - в критическом".

Ранее власти признали, что коронавирус начал распространяться среди местных жителей, при этом в отдельных эпизодах источники заражения установить не удается. В связи с этим правительство 7 февраля повысило уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

 

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СингапурРаспространение коронавируса нового типа
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