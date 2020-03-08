В Париже началось массовое шествие в честь Международного женского дня

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Крупная манифестация в честь Международного женского дня под общим лозунгом "Главные победители" стартовала от площади Италии во французской столице. Как сообщает Agence France-Presse, в мероприятии принимают участие несколько тысяч человек. Официальных цифр ни со стороны организаторов, ни со стороны МВД пока нет.

Название "Главные победители" представляет собой саркастическую отсылку к заявлению премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о том, что проводимая в стране пенсионная реформа будет выгодна прежде всего женщинам. Он, в частности, отмечал, что новая система позволит сократить разницу в пенсиях между мужчинами и женщинами, которая сейчас не в пользу последних. Однако, по мнению феминистических организаций и, например, представителя профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT) по гендерному равенству Софи Бинэ, на самом деле женщины окажутся "главными проигравшими" в данном процессе.

В голове колонны под проливным дождем участницы несут фиолетовые транспаранты с лозунгами против сексуального насилия и домогательств, а также в поддержку равенства зарплат мужчин и женщин. Кроме того, большая группа феминисток с белыми транспарантами открыто обвиняет государство в бездействии на фоне участившихся случаев так называемого феминицида - убийства, одна из главных причин которого - принадлежность жертвы к женскому полу.

Полански снова в центре внимания

Не обошлось и без оскорблений в адрес скандальной 45-й кинопремии "Сезар", где звание лучшего режиссера было присвоено Роману Полански за его фильм "Офицер и шпион" (J'accuse, 2019). Режиссера обвиняют в изнасиловании французской актрисы, якобы совершенном в 1975 году на горнолыжном курорте. Среди участниц демонстрации была замечена и актриса Адель Энель, которая ранее рассказала СМИ о домогательствах со стороны режиссера Кристофа Ружжиа, в отношении которого с ноября 2019 года ведется расследование. Выступление Энель положило начало широкой кампании по выявлению случаев неподобающего поведения в артистической среде и выдвижению обвинений в отношении многих именитых деятелей искусства, включая самого Полански.

Примечательно, что 8 марта министр культуры Франк Риестер, который еще до премии выступал против присуждения награды Полански в данной номинации, опубликовал в газете Le Parisien колонку, где подтвердил, что не изменил своего мнения и считает, что его заявления в СМИ по этому вопросу не противоречат статусу министра культуры. С критикой кинопремии выступила и госсекретарь по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа в большом интервью Le Journal du Dimanche.

Однако практически незамеченной в СМИ прошла публикация в газете Le Mond от лица 114 женщин - адвокатов в области уголовного права, которые справедливо указали критикам Полански на то, что кроме обличительных публикаций в газетах и судебного иска, который не привел даже к началу расследования, нет никаких доказательств вменяемого ему преступления и следует соблюдать презумпцию невиновности.

Скандальная атмосфера

Маршу предшествовала утренняя акция около 40 активисток движения "Фемен", которые собрались на площади Согласия в Париже. С обнаженными торсами и в резиновых перчатках они скандировали призывы "очистить город от патриархо-вируса" и изображали "обеззараживание" площади при помощи садовых распылителей и воды из фонтана. Таким образом они пытались выразить солидарность с женщинами, работающими в сфере здравоохранения, которая регулярно критикуется представительницами феминистических движений за гендерный дисбаланс на руководящих постах в больницах.

Кроме того, в ночь на 8 марта около сотни человек, преимущественно женщин, организовали марш за "антирасистский феминизм". Как сообщает радио France Info со ссылкой на очевидцев, многие участницы скандировали лозунги против недавнего присуждения звания лучшего режиссера на кинопремии "Сезар" Роману Полански. Кроме того, девушки выкрикивали оскорбления в адрес полиции, которая в итоге применила против особенно агрессивных слезоточивый газ и начала загонять толпу в метро около площади Республики.

Мэр Парижа Анн Идальго и ряд других политиков осудили "полицейское насилие" в отношении женщин. Однако полицейский источник France Info отметил, что некоторые участницы отклонялись от согласованного маршрута, уходя на соседние улицы, а также якобы "участвовали в порче имущества".

По итогам столкновений девять человек были задержаны, их обвиняют в неподчинении стражам порядка, бросании различных предметов в сторону полиции. Министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер уже запросил у столичной префектуры подробный отчет о произошедшем.