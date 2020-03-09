СМИ: врачи в Индии впервые зарегистрировали коронавирус у 3-летнего ребенка

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 марта. /ТАСС/. Индийские медики определили заражение новым коронавирусом у 3-летнего ребенка из штата Керала, который стал самым молодым пациентом с этим заболеванием в стране. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV , заболевание также впервые выявлено в союзной территории Джамму и Кашмир - у 63-летней женщины.

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По данным телеканала, заболевший ребенок вернулся с семьей из туристической поездки по Италии, а заболевшая в Кашмире женщина недавно посещала Иран. Состояние обоих пациентов стабильное.

6 марта китайские специалисты сообщили, что вероятность заразиться новым коронавирусом у детей до 10 лет составляет около 7,4%, в то время как средний показатель для населения несколько превышает это значение. Ранее Центр контроля и профилактики заболеваний КНР опубликовал результаты исследования, согласно которому дети и подростки в возрасте до 19 лет меньше всего подвержены риску заражения. Как показывает статистика, больше всего заразившихся коронавирусом среди пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

По информации на утро понедельника, в Индии зафиксирован 41 заболевший коронавирусной инфекцией, в их числе 16 иностранцев - туристов из Италии. Все заболевшие индийцы посещали различные страны - Китай, Италию, Иран, ОАЭ, Малайзию и Таиланд. Трое индийских пациентов уже выздоровели, смертельных случаев из-за коронавируса в Индии не отмечено.