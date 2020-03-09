У главы Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана обнаружили коронавирус

ТЕГЕРАН, 9 марта. /ТАСС/. Тест на наличие коронавируса у главы Организации по чрезвычайным происшествиям Ирана Исмаила Наджара дал положительный результата. Об этом сообщил официальный представитель организации Али Бахтияри.

"Наджар на прошлой неделе обратился в один из медицинских центров с симптомами, напоминающими грипп. После сдачи нескольких анализов выяснилось, что его заболевание вызвано коронавирусом", - цитирует Бахтияри агентство ISNA.

Он добавил, что "в этой связи Наджар был госпитализирован, однако сегодня после улучшения [самочувствия] стало ясно, что его жизни ничего не угрожает". "В соответствии с рекомендациями врачей он был выписан из больницы и должен несколько дней оставаться дома на карантине", - отметил представитель организации.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 6566, при этом зарегистрированы по меньшей мере 194 летальных исхода.