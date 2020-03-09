В больницах китайской провинции Хайнань остались три инфицированных коронавирусом пациента

ХАЙКОУ /Китай/, 9 марта. /ТАСС/. Три инфицированных коронавирусом нового типа пациента остаются в больницах южной китайской провинции Хайнань, власти которой ранее понизили уровень экстренного реагирования на эпидемию. Согласно данным провинциального Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения, за последние сутки на острове не было выявлено ни одного нового случая заражения, пишет в понедельник местный информационный ресурс "Наньхайван".

Накануне из больницы в городе Санья выписался последний пациент, проходивший курс лечения после инфицирования коронавирусом. Таким образом в медицинских учреждениях Санья, где было выявлено наибольшее число случае заболевания, больше не осталось пациентов, инфицированных новым коронавирусом.

В провинции Хайнань за все время эпидемии было официально подтверждено 168 случаев заражения, шесть из них закончились летальным исходом. 159 человек уже прошли курс лечения и были выписаны из больниц. Самое большое число заразившихся зарегистрировано в городе Санья, где коронавирус был выявлен у 54 человек. В тройку по числу заболевших входят также города Хайкоу (39 случаев) и Даньчжоу (15 случаев).

С 26 февраля власти провинции Хайнань понизили с наивысшего первого до третьего уровня режим экстренного реагирования на вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации на острове после принятых жестких мер санитарного контроля.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 58,6 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.