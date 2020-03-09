Германия, Франция и Швейцария приостановили работу своих миссий в КНДР из-за карантина

ПХЕНЬЯН, 9 марта. /ТАСС/. Дипломатические представительства Германии, Франции и Швейцарии в Пхеньяне временно приостановили работу своих дипмиссий в КНДР и полностью эвакуировали сотрудников и членов их семей в связи с объявленным в стране карантином из-за коронавируса. Об этом сообщило в понедельник посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook .

"9 марта из Пхеньяна во Владивосток впервые после 31 января вылетел самолет авиакомпании Air Koryo, в числе пассажиров 80 иностранцев, в том числе 13 россиян - сотрудников посольства и членов их семей, у которых закончился срок командировки, - сообщила российская дипмиссия. - В интернациональном коллективе, занявшем места на лайнере Ту-204, - полный состав диппредставительств Германии, Франции и Швейцарии, временно приостановивших работу в Пхеньяне, а также польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине".

Отмечается, что посольство РФ в Пхеньяне "своевременно оформило транзитные визы 35 представителям международных и национальных гуманитарных организаций, аккредитованных в КНДР, а также иностранным бизнесменам, оказавшимся здесь на момент отмены международного транспортного сообщения". Как подчеркнуло российское диппредставительство, "дипломаты, которым было поручено встретить обратный рейс из Владивостока, успешно справились с возложенным на них заданием, действуя в строгом соответствии с установленными корейской стороной правилами".

Первый за время объявленного в КНДР карантина из-за коронавируса спецрейс авиакомпании Air Koryo прибыл в понедельник утром во Владивосток. Рейсом JS 271 из Пхеньяна прибыли иностранные дипломаты и сотрудники ряда международных организаций, которые частично сократили свой персонал в связи с тем, что выполнение многих гуманитарных программ в народной республике было приостановлено из-за опасений распространения опасного заболевания.

Власти КНДР с начала февраля в качестве превентивной меры против распространения коронавируса отменили регулярные международные авиарейсы и отправку пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию народной республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД республики уведомил иностранные посольства о продлении карантинных мер после 1 марта на неопределенный срок.