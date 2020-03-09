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Распространение коронавируса нового типа

Посольство России в ОАЭ выясняет информацию о заразившемся коронавирусом россиянине

Ранее в Эмиратах сообщили о выявлении 14 новых случаев заражения

ТАСС, 9 марта. Посольство России в ОАЭ проверяют появившуюся информацию о заражении россиянина в ОАЭ новым коронавирусом. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе посольства.

"Пока не получали в адрес посольства информации на этот счет. Работаем с компетентными органами на предмет того, чтобы они предоставили нам соответствующую информацию, если она есть, о новом заболевшем россиянине. Пока не можем прокомментировать до выяснения обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник в министерстве здравоохранения ОАЭ сообщили о выявлении 14 новых случаев заражения коронавирусом на территории страны, среди инфицированных - гражданин России.

Ранее сообщалось о 45 случаях заражения новым коронавирусом в Эмиратах. В начале марта вирус был подтвержден у двоих российских спортсменов, которые участвовали в многодневной велогонке "Тур ОАЭ - 2020". Два финальных этапа соревнований были отменены после того, как был обнаружен коронавирус у итальянских велогонщиков.

Теги
ОАЭРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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