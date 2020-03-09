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В департаменте ветеринарии Якутии рассказали, почему усыпили животных

По информации пресс-службы департамента, кошек и собак усыпили, чтобы предотвратить распространение бешенства

ТАСС, 9 марта. Собак и кошек в пункте передержки в Якутске усыпили, чтобы предотвратить распространение бешенства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба департамента ветеринарии Якутии.

"На территории пункта передержки животных г. Якутска размещены два контейнера. В одном контейнере находятся трупы собак, собранные в городе и приготовленные для утилизации, во втором - 153 трупа собак и 48 кошек, имевших контакт с собакой с бешенством, доступ к которому в соответствии с требованиями СНиП закрыт. Огороженная территория пункта передержки животных с момента подтверждения обнаружения вируса бешенства была переведена в режим карантина", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях и СМИ было опубликовано видео, на котором зафиксированы погибшие животные. Как отметили в департаменте, в контейнере, который вскрыли зоозащитники, было более ста животных, погибших на улицах города под колесами машин или от болезней, а также усыпленных по согласию хозяев. В сообщении подчеркивается, что "распространяемые материалы о жестоком умерщвлении собак работниками ветеринарных служб не соответствуют действительности".

Полиция и прокуратура Якутии проводят проверки. Глава республики Айсен Николаев поручил подключить к этому представителей общественности и СМИ.

Пресс-служба мэрии Якутска 5 марта сообщала, что в пункте передержки безнадзорных животных обнаружили собаку с вирусом бешенства, вследствие чего на территории ввели карантин.

Теги
РоссияЯкутия
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