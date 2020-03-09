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Распространение коронавируса нового типа

Хайнань и Гуандун направили 132 тонны манго борющимся с эпидемией врачам в провинции Хубэй

Партия фруктов прибыла 8 марта в Цзинчжоу

ПЕКИН, 9 марта. /ТАСС/. Провинции Хайнань и Гуандун направили 132 тонны свежих манго в провинцию Хубэй. Как сообщило агентство Синьхуа, они будут переданы работающим в регионе врачам.

По его данным, партия фруктов прибыла 8 марта в Цзинчжоу. "Подаренные манго выражают те глубокие дружеские чувства, которые испытывают хайнаньцы к жителям провинции Хубэй", - заявил в этой связи заместитель председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хайнань Лу Чжиюань.

Он также поздравил с Международным женским днем хайнаньских женщин-врачей, работающих в настоящее время в медицинских учреждениях провинции Хубэй и помогающих своим местным коллегам. Лу Чжиюань также выразил уверенность, что вместе они смогут в скором времени одержать победу над эпидемией.

Из-за раннего урожая в этом году власти провинции Хайнань уже смогли направить в Хубэй несколько сотен тонн фруктов, овощей, а также мяса, рыбы и другого продовольствия. Эти гуманитарные грузы уже получили жители таких городов региона, как Ухань (административный центр провинции Хубэй), Цзинчжоу, Сяогань, Хуанган и Эчжоу. К 6 марта этого года помощь провинции Хубэй передали по меньшей мере 17 уездов провинции Хайнань.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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