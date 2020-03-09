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Распространение коронавируса нового типа

Европейский регулятор отрицает возможность передачи коронавируса через еду

В Европейском агентстве по безопасности продовольствия отметили, что инфекция распространяется путем передачи от человека к человеку в основном при чихании, кашле и выдохе

ТАСС, 9 марта. Европейское агентство по безопасности продовольствия (EFSA) заявило, что доказательств заражения новым коронавирусом через пищу пока не существует. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на официальном сайте организации.

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"Опыт, накопленный в ходе предыдущих вспышек родственных коронавирусов, таких как тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) и ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV), показывает, что передача [коронавирусов] через употребление пищи не происходит", - заявила главный научный сотрудник агентства Марта Хугас, добавив, что пока нет никаких доказательств отличия коронавируса нового типа от его предшественников в этом отношении.

По данным организации, несмотря на то, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ранее называл животных вероятным первоначальным источником коронавируса, инфекция распространяется путем передачи от человека к человеку в основном при чихании, кашле и выдохе.

 

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Распространение коронавируса нового типа
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