{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Всех белгородцев, с которыми общалась заболевшая коронавирусом, поместили в больницы

У них не выявили признаки заболевания

ТАСС, 9 марта. Врачи в Белгородской области выявили и поместили в медицинские учреждения всех жителей региона, с которыми в поездах общалась инфицированная коронавирусом девушка. У них в настоящее время нет признаков заболевания, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

На эту тему
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 20

"Все лица, контактировавшие с заболевшей коронавирусной инфекцией девушкой в ходе ее поездок в железнодорожном транспорте, установлены и помещены в медицинские учреждения Белгородской области. Первые результаты анализов - как родителей заболевшей девушки, так и граждан, контактировавших с ней, - отрицательные, у них нет никаких признаков заболевания. Но они будут находиться в медучреждениях до завершения срока карантина - до 18 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства белгородской области.

В воскресенье жительницу Белгорода, вернувшуюся из поездки в Италию, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией поместили в одну из больниц Москвы. Она находилась в Италии с родителями и молодым человеком, затем они приехали в Белгород. Через некоторое время девушка уехала в Москву, где у нее проявились симптомы острой вирусной инфекции. Она обратилась за медицинской помощью, ее сразу госпитализировали и обследовали, по результатам лабораторного обследования у нее подтвердилась новая коронавирусная инфекция, заболевание протекает в легкой форме.

 

Теги
РоссияБелгородская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Актрису Галину Киндинову госпитализировали в Москве
Ее поместили в больницу из-за давления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС