Всех белгородцев, с которыми общалась заболевшая коронавирусом, поместили в больницы

ТАСС, 9 марта. Врачи в Белгородской области выявили и поместили в медицинские учреждения всех жителей региона, с которыми в поездах общалась инфицированная коронавирусом девушка. У них в настоящее время нет признаков заболевания, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Все лица, контактировавшие с заболевшей коронавирусной инфекцией девушкой в ходе ее поездок в железнодорожном транспорте, установлены и помещены в медицинские учреждения Белгородской области. Первые результаты анализов - как родителей заболевшей девушки, так и граждан, контактировавших с ней, - отрицательные, у них нет никаких признаков заболевания. Но они будут находиться в медучреждениях до завершения срока карантина - до 18 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы правительства белгородской области.

В воскресенье жительницу Белгорода, вернувшуюся из поездки в Италию, с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией поместили в одну из больниц Москвы. Она находилась в Италии с родителями и молодым человеком, затем они приехали в Белгород. Через некоторое время девушка уехала в Москву, где у нее проявились симптомы острой вирусной инфекции. Она обратилась за медицинской помощью, ее сразу госпитализировали и обследовали, по результатам лабораторного обследования у нее подтвердилась новая коронавирусная инфекция, заболевание протекает в легкой форме.