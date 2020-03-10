Эпидемия коронавируса. Улучшение в Китае, общенациональный карантин в Италии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Италии ввели во вторник общенациональный карантин, призванный помешать распространению коронавируса. Документ запрещает перемещение граждан без уважительных причин, к которым относятся рабочая или семейная необходимость, а также визиты к врачу.
Прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу, закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры, ограничивается работа коммерческих центров и заведений общепита. До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.
Согласно последним данным, Италия стала крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР: общее число зараженных здесь превысило 9 тыс. человек, более 700 человек выздоровели, количество летальных исходов достигло 463.
Улучшение в Китае
В Китае, где самая первая вспышка инфекции была зарегистрирована в декабре, ситуация демонстрирует явную тенденцию к улучшению: за последние сутки число заразившихся увеличилось всего на 19 человек, 1297 пациентов выздоровели, 17 умерли. Всего, по данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, коронавирусом заразились 80 754 человека, из них выздоровели 59 897, умерли 3136.
Улучшение наметилось и в Республике Корея, которая занимает третье место в мире по масштабам распространения коронавируса: за сутки число случаев заражения увеличилось в этой стране на 131, достигнув 7513. За сутки умерли три человека (общее число летальных исходов достигло 54), сообщил во вторник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
Сообщения о первых подтвержденных случаях заражения поступили из Буркина-Фасо, Монголии и Панамы. Общее число стран, где выявлен коронавирус, перевалило за сто.
Трамп здоров
В США конгрессмен Марк Медоуз, на прошлой неделе назначенный на пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома, решил провести несколько дней в домашнем карантине, поскольку полторы недели назад имел контакт с человеком, заразившимся коронавирусом. В этой связи пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уточнила, что президент Дональд Трамп не контактировал с носителями инфекции и его "состояние здоровья остается отличным".
Общее количество заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 717, из которых 26 человек умерли, сообщила накануне телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Падение индексов
Из-за опасений, связанных с распространением коронавируса и его влиянием на мировую экономику, а также ввиду срыва сделки между ОПЕК и Россией, в понедельник американский промышленный индекс Dow Jones к концу торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже снизился на 2013,76 пункта (7,79%) и остановился на отметке 23851,02 пункта. Это его самое значительное сокращение с октября 2008 года. Заметно снизились и другие ключевые индексы, а пять крупнейших американских технологических корпораций потеряли $321,6 млрд вследствие снижения котировок ценных бумаг.
Стремительным падением ключевых индексов открылись во вторник торги на Токийской фондовой бирже. При этом цена на нефть, падавшая накануне, показала тенденцию к росту: на бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года увеличилась на 7,22% - до $35,85 за баррель, а цена нефти марки WTI достигла $32,38 за баррель (плюс 4,02%).