Эпидемия коронавируса. Улучшение в Китае, общенациональный карантин в Италии

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Власти Италии ввели во вторник общенациональный карантин, призванный помешать распространению коронавируса. Документ запрещает перемещение граждан без уважительных причин, к которым относятся рабочая или семейная необходимость, а также визиты к врачу.

Прекращаются любые спортивные состязания, включая национальный чемпионат по футболу, закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры, ограничивается работа коммерческих центров и заведений общепита. До 3 апреля останутся закрытыми все учебные заведения.

Согласно последним данным, Италия стала крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР: общее число зараженных здесь превысило 9 тыс. человек, более 700 человек выздоровели, количество летальных исходов достигло 463.

Улучшение в Китае

В Китае, где самая первая вспышка инфекции была зарегистрирована в декабре, ситуация демонстрирует явную тенденцию к улучшению: за последние сутки число заразившихся увеличилось всего на 19 человек, 1297 пациентов выздоровели, 17 умерли. Всего, по данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, коронавирусом заразились 80 754 человека, из них выздоровели 59 897, умерли 3136.