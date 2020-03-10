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Распространение коронавируса нового типа

Роспотребнадзор: новых случаев заражения коронавирусом в России не выявили

Всего в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Новых случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро вторника не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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"За период мониторинга зарегистрировано 1588 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. <...> Нарастающим итогом выписан с выздоровлением 1291 человек", - говорится в сообщении.

Всего в России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 17 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, один россиянин и трое граждан РФ, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, выписаны после выздоровления.

Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в субъектах России, там размещены 90 граждан КНР. Кроме того, по состоянию на вторник под контролем медиков остаются около 9,8 тыс. человек, прибывших в Шереметьево из КНР, Ирана и Южной Кореи.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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