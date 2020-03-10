СМИ: в Турецкой республике Северного Кипра зарегистрирован первый случай коронавируса

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) сообщили о том, что на территории государства зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает во вторник телеканал CNN Turk .

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По его данным, коронавирус был диагностирован у туриста, прилетевшего из Германии. Информация о его состоянии не приводится.

До 9 марта Республика Кипр оставалась последней страной Евросоюза, где не было выявлено случаев заражения новым коронавирусом. Однако в этот день министр здравоохранения Константинос Иоанну сообщил, что вирус обнаружен у двух человек - 25-летнего жителя Лимасола, который вернулся из Милана 26 февраля, и 63-летнего специалиста в области здравоохранения из Никосии, который работает в государственном секторе и 3 марта вернулся из Великобритании.