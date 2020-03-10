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Суд оставил без движения иск к Пугачевой о товарном знаке "Кристина"

Причиной для такой меры стали допущенные нарушения в исковом заявлении, их нужно устранить до конца марта

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам Москвы для устранения недочетов до конца марта оставил без движения иск от производителя мучных и кондитерских изделий к певице Алле Пугачевой о прекращении охраны товарного знака "Кристина". Об этом сообщается в определении, опубликованном на сайте суда.

"Исковое заявление индивидуального предпринимателя Мартиросян Кристины Самвеловны оставить без движения до 26 марта 2020 года", - сказано в определении суда по интеллектуальным правам.

Причиной для такой меры, как установил суд, стали допущенные нарушения в исковом заявлении. Истицей выступает индивидуальная предпринимательница Кристина Мартиросян. Она является директором ООО "Кристина", занимающегося оптовой торговлей кондитерскими изделиями, а также деятельностью в сфере ресторанного бизнеса.

Ранее юридический представитель Мартиросян Михаил Царев рассказал ТАСС, что перед подачей искового требования в адрес Пугачевой было направлено соответствующее письмо, но ответ на него истцу так и не поступил, в связи с чем было решено обратиться в суд.

В определении суда отмечено, что представитель истца не предоставил в полном объеме документы, подтверждающие попытку заявителя урегулировать спор в досудебном порядке. "Предложить заявителю устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, представив в суд соответствующие документы в срок", - говорится в определении суда.

Об иске и товарном знаке

По словам Царева, в иске были отражены требования о прекращении охраны товарного знака "Кристина" в отношении товаров 30-го класса по международной классификации товаров и услуг (МКТУ), а также части услуг 42-го класса. К указанным классам МКТУ относятся кофе, чай, рис, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, приправы, а также услуги по обслуживанию ресторанов и буфетов.

По данным реестра товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента, товарный знак "Кристина" принадлежит Алле Борисовне Пугачевой с 2000 года. Последний раз срок действия исключительного права на товарный знак был продлен в 2016 году на десять лет. Согласно ст. 1514 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно по решению суда в связи с его неиспользованием или с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками.

Теги
РоссияПугачева, Алла Борисовна
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