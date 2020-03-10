Онищенко заявил, что Китай в целом справился с распространением коронавирусной инфекции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Китай сумел взять под контроль ситуацию с вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом, и в ближайшее время может полностью решить эту проблему. Об этом сообщил во вторник в ходе заседания президиума Российской академии наук (РАН) депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Я с уверенностью могу сказать, что КНР в целом справилась с этой ситуацией, если они выдержат этот темп и те меры, которые они применяют, то природный очаг вспышки в провинции Ухань будет закрыт в ближайшее время. Критерием закрытия очага будет выписка последнего пациента и максимальный инкубационный период 14 дней", - сказал Онищенко.

Он отметил, что природными переносчиками нового коронавируса являлись перепончатокрылые, например, летучие мыши.

"Сегодня в 105 странах отмечены выносы этой инфекции, плюс к тем 80 тыс. [случаев заболевания в Китае] еще 32,6 тыс. - это те, которые зарегистрированы за пределами Китая. На сегодняшний день самое интенсивное распространение этой инфекции <...> - в Южной Корее, на втором месте - Италия (121 человек на миллион населения), третье - Иран", - сказал Онищенко. Он пояснил, что сформировавшиеся в этих странах очаги - "это антропогенные очаги, передача инфекции происходит только от человека к человеку".

"Отдельно я хотел бы охарактеризовать итальянский очаг. Сегодня Италия - это пример того, как политические, медицинские власти явно не оценили ситуацию. Сегодня Италия осуществила передачу инфекции в 54 страны, хотя это свежий очаг, он сформировался после выноса из Китая", - сказал он, добавив, что "справиться с инфекцией удастся, если другие страны не допустят подобных ошибок".