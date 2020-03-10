Больницы в Риме готовятся к значительному увеличению числа заражений коронавирусом

РИМ, 10 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Больницы итальянской столицы готовятся к значительному росту числа людей, заразившихся новым коронавирусом, и готовят дополнительные приемные отделения и места в отделениях интенсивной терапии. Об этом корреспонденту ТАСС стало известно из информированных источников в областном совете Лацио.

"Пока число заразившихся коронавирусом в столичной области Лацио не так высоко, и больницы справляются, но очевидно, что число пациентов будет расти, поэтому мы готовим дополнительные места", - сказал собеседник агентства. Он подтвердил, что все методики лечения тяжелобольных являются экспериментальными. "Главное при дыхательной недостаточности - обеспечить подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, а число таких аппаратов ограниченно", - пояснил он.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Лацио составляет около 100, при этом половина из них госпитализированы. Среди инфицированных - губернатор Лацио Никола Дзингаретти, который лечится в изоляции дома.

Распространение коронавируса с момента выявления локальной вспышки на севере Италии набрало огромные темпы. Только в понедельник за сутки заразились более 1,5 тыс. человек. Основная масса инфицированных (4490 из 7985) по-прежнему проживает в северной области Ломбардия, где в больницах начинает не хватать мест в отделениях интенсивной терапии, куда попадают от 5% до 10% заразившихся. Число жертв коронавируса на Апеннинах достигло 463. Всего с момента начала вспышки заболевания в Италии заразились 9172 человека. Число выздоровевших на настоящий момент составляет 724.

В целях сдерживания заражения в ночь на 10 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новое распоряжение, согласно которому карантин распространяется на всю территорию страны. Это означает запрет на перемещение без весомых причин людей, закрытие всех общественных мест, прекращение всех спортивных мероприятий, ограничение работы ресторанов и других точек общепита и торговых центров. Все учебные заведения будут закрыты до 3 апреля.