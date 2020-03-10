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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: в Ухане закрыли все временные больницы из-за улучшения ситуации с коронавирусом

По данным портала The Paper, группу из 49 выздоровевших пациентов выписали из последнего временного госпиталя на стадионе Хуншань

ТАСС, 10 марта. Все временные больницы для лечения больных, инфицированных новым коронавирусом, в китайском городе Ухане, эпицентре вспышки коронавируса, закрыли из-за улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом во вторник сообщил информационный портал The Paper.

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Последняя группа из 49 выздоровевших пациентов выписана во вторник из последнего временного госпиталя на стадионе Хуншань в районе Учан, отмечается в сообщении.

Согласно официальным данным на утро вторника, всего за время вспышки заболевания коронавирусом почти 32 тыс. из 50 тыс. инфицированных пациентов в Ухане вылечились от него.

 

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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