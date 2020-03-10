Минфин заявил, что бюджетная система гарантирует выполнение обязательств перед гражданами

"В бюджете заложены необходимые ассигнования на исполнение всех расходных обязательств, вытекающих из послания президента и не меняются те расходные обязательства, которые были заложены в трехлетнем бюджете, который мы сейчас исполняем. Очень важно то, что впервые, по крайней мере, на протяжении уже почти восьми лет, парламент принимает поправки в закон о бюджете сразу на три года, тем самым гарантируя не только однолетний период, но и сразу на трехлетний период бюджетного планирования исполнение всех расходных обязательств", - сказала она.

Нестеренко добавила, что финансовая система РФ стабильна в среднесрочном и долгосрочном периодах. "Бюджетная система, бюджетные правила были сформированы таким образом, когда мы очень осторожно тратили нефтегазовые доходы, сберегая на возможные уровни снижения цены на нефть. Мы создали необходимый объем гарантий, который обеспечит нам исполнение расходных обязательств вне зависимости от каких-то конъюнктурных изменений, которые мы сейчас видим. Но мы абсолютно спокойны в связи с тем, что финансовая система стабильна не только на краткосрочном периоде, но и на среднесрочном и долгосрочном периодах, мы уверены в исполнении наших обязательств перед гражданами", - отметила первый замминистра финансов РФ.

Ситуация на биржах

В понедельник, 9 марта, рубль на международном рынке Forex резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на Forex вырос на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей (+10% к уровню закрытия предыдущей сессии). В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей в марте 2016 года, а курс евро превышал 85 рублей в феврале того же года.

Торги на Московской бирже 10 марта также открылись падением рубля к основным мировым валютам на фоне обвала цен на нефть.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 9 марта рухнула на 31,5%, опустившись до $31,02 за баррель. Сегодня нефть этого сорта торгуется на уровне $36,41 за баррель (+6%).

Стоимость нефти падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.