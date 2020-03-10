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Суд в Москве отклонил иск артистки МХАТ, требовавшей сохранения премиальной части зарплаты

Актриса Лидия Матасова также требовала "прекращения творческой дискриминации", однако суд не установил факт дискриминации в театре

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Головинский суд Москвы во вторник отклонил иск артистки МХАТ им. Горького Лидии Матасовой, которая была несогласна с условиями оплаты своего труда. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель театра Анастасия Нефедова.

"Сегодня, 10 марта, в Головинском суде города Москвы состоялось очередное заседание по иску заслуженной артистки РФ Матасовой Лидии Леонидовны к МХАТ им. Горького о выплате стимулирующих надбавок и морального вреда. Рассмотрев все представленные материалы дела, судья Жилкина поддержала позицию театра. Решением суда отказано Матасовой Лидии Леонидовне в удовлетворении иска. Она требовала сохранения ей премиальной части зарплаты и денежной компенсации", - сказала она.

По словам Нефедовой, артистка также требовала "прекращения творческой дискриминации". "Однако суд установил, что этой дискриминации не было", - подчеркнула представитель театра.

Ранее сообщалось, что несколько актеров МХАТа потребовали взыскать с его художественного руководителя Эдуарда Боякова 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию. Это артисты Бирюков А. Ю., Болохов Ю. Е., Дубовицкая О. Н., Зайков А. В., Катышева Е. В., Кондратьева Е. Ю. и Наумов А. Н. Истцы также требуют признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену им премий руководством театра. Кроме того, артисты, подавшие иск, утверждают, что новое руководство театра не дает им ролей в спектаклях.

В начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его предшественница Татьяна Доронина заняла специально введенную должность президента театра.

Теги
РоссияДоронина, Татьяна Васильевна
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