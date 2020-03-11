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Распространение коронавируса нового типа

Токийский Disneyland продлил приостановку работы из-за угрозы коронавируса

Парк предполагалось открыть 15 марта

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Токийский Disneyland и примыкающий к нему парк водных аттракционов DisneySea будут закрыты до начала апреля в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом объявила в среду их управляющая компания Oriental Land.

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Disneyland и DisneySea были закрыты 29 февраля. Открыть их предполагалось 15 марта, однако оператор парков пришел к выводу, что ситуация с коронавирусом в стране пока не улучшилась. К тому же во вторник премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал по меньшей мере до 20 марта не возобновлять работу увеселительных учреждений с большим скоплением людей и не проводить массовые мероприятия.

Disneyland и DisneySea расположены в пригороде Токио на площади более 118 га, ежегодно их посещают более 30 млн человек. В настоящее время в связи с угрозой заражения зрителей в Японии закрыты большинство театров, приостановлены зрелищные мероприятия. Спортивные состязания не проводятся или проходят без зрителей.

В Японии зафиксировано уже более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, 19 человек умерли.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоРаспространение коронавируса нового типа
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