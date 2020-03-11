{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Президент Польши предлагает смягчить условия погашения кредитов из-за коронавируса

На данный момент в стране зафиксировано 25 подтвержденных случаев заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

ВАРШАВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда в связи с негативными для экономики страны последствиями распространения нового коронавируса заявил о намерении инициировать процедуры смягчения условий выплаты кредитов. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Twitter.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Учитывая положение граждан и предпринимателей в связи с эпидемией коронавируса я в срочном порядке собираюсь инициировать разработку решений, направленных на смягчение условий погашения кредитных обязательств. Я рассчитываю на сотрудничество всех учреждений, ответственных за финансовый рынок", - написал он.

В Польше на данный момент зафиксировано 25 подтвержденных случаев вызванного новым коронавирусом заболевания, 467 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, более 1 тыс. находятся в условиях домашнего карантина. Власти республики ввели круглосуточный санитарный контроль на всех границах и приняли решение отменить все массовые мероприятия. С 12 до 25 марта в стране будут закрыты все образовательные учреждения, а также театры, музеи, кинотеатры и другие учреждения культуры.

Теги
ПольшаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Число случаев заражения коронавирусом в регионе Мадрид за сутки выросло почти на 250
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС