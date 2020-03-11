Абхазия полностью закроет границу с Грузией с 14 марта из-за ситуации с коронавирусом

Ранее на границе с Грузией действовали ограничения. Так, с 26 февраля границу Абхазии с Грузией по реке Ингур могли пересекать лишь те, кто нуждается в медицинской помощи, при наличии документов из Минздрава и спецпропуска Службы госбезопасности Абхазии.

СУХУМ, 11 марта. /ТАСС/. Республика Абхазия полностью закроет границу с Грузией, которая проходит по реке Ингур, с 14 марта для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Абхазии.

"И.о. главы страны поручил соответствующим органам принять меры по закрытию государственной границы по реке Ингур с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителям Абхазии порекомендовали не выезжать за пределы страны, в особенности, в страны, где зарегистрированы случаи заболевания. Кроме того, межведомственному оперативному штабу по защите населения республики от коронавирусной инфекции рекомендовано пересмотреть перечень препаратов, подлежащих государственному резерву лекарств и медицинских изделий для обеспечения лечебных учреждений страны.

Планируется, что экспресс-тесты для диагностики коронавирсной инфекции поступят в Абхазию 19 марта. "При схожей симптоматике пациентам проводим экспресс- и ПЦР-диагностику на выявление гриппа штаммов А и В. В случае если грипп не подтвердился, а симптоматика нарастает, согласно утвержденному протоколу ведения таких больных, материал <...> направляется в референс-лабораторию Ставрополя. Однако таких пациентов на сегодняшний день не было", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения и социального обеспечения Тамаза Цахнакии.

В Грузии выявлено 23 случая заражения новым коронавирусом. В карантине находятся 126 человек, еще 46 - в стационарных учреждениях под наблюдением врачей. Все заразившиеся являются гражданами страны, большая часть из них заразилась в Италии, некоторые - в Иране. Их состояние врачи оценивают как стабильное, однако у двоих наблюдаются пневмония и высокая температура.