Толстой "самоизолировался" на две недели после возвращения из Франции

"Несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета... В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь", - написал политик в среду на своей странице в Facebook.

Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, карантин продлится две недели.

Толстой связал это решение со сложившейся напряженной эпидемиологической обстановкой во Франции, где коронавирусная инфекция выявлена уже у четверых депутатов парламента. Вице-спикер заверил, что он совершенно здоров и не прекращает свою работу, а на карантин уходит, "дабы не подвергать опасности коллег и избирателей, даже если имеется хоть малейший риск". "Считаю, что это мой гражданский и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю", - заключил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице "режим повышенной готовности" из-за коронавируса, соответствующий указ был опубликован 5 марта на сайте мэрии. В документе перечислены требования для горожан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. В их числе Италия, Франция, Германия и Испания. Приехавших из этих стран москвичей обязали обеспечить себе самоизоляцию на дому и не ходить на работу.