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Распространение коронавируса нового типа

Толстой "самоизолировался" на две недели после возвращения из Франции

Карантин продлится две недели
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Зампред Госдумы, вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой добровольно ушел на домашний карантин после возвращения с мероприятий ассамблеи в Париже.

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"Несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета... В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь", - написал политик в среду на своей странице в Facebook.

Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, карантин продлится две недели.

Толстой связал это решение со сложившейся напряженной эпидемиологической обстановкой во Франции, где коронавирусная инфекция выявлена уже у четверых депутатов парламента. Вице-спикер заверил, что он совершенно здоров и не прекращает свою работу, а на карантин уходит, "дабы не подвергать опасности коллег и избирателей, даже если имеется хоть малейший риск". "Считаю, что это мой гражданский и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю", - заключил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице "режим повышенной готовности" из-за коронавируса, соответствующий указ был опубликован 5 марта на сайте мэрии. В документе перечислены требования для горожан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. В их числе Италия, Франция, Германия и Испания. Приехавших из этих стран москвичей обязали обеспечить себе самоизоляцию на дому и не ходить на работу.

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
РоссияТолстой, Петр ОлеговичРаспространение коронавируса нового типа
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