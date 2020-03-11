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Назарбаев стал обладателем высшей награды МГУ - "Звезды Московского университета"

Первый президент Казахстана отметил темпы развития филиала МГУ, расположенного в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 11 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе визита в российскую столицу провел в среду встречу с ректором Московского государственного университета М. В. Ломоносова Виктором Садовничим. Как сообщила пресс-служба первого президента, он также был награжден высшей наградой вуза - "Звездой Московского университета".

"В ходе посещения вуза Нурсултан Назарбаев встретился с ректором Виктором Садовничим, ознакомился с экспозициями выставки библиотеки первого президента, посвященной идее евразийской интеграции, а также осмотрел музей университета, где оставил запись в книге почетных гостей", - говорится в сообщении.

Во время беседы с ректором первый президент подчеркнул, что МГУ имеет высокий авторитет и международное признание. "Университет остается крупнейшим и важным образовательным учреждением России, который готовит специалистов по востребованным профессиям", - сказал Назарбаев, отметив темпы развития филиала МГУ, расположенного в Нур-Султане.

"Согласно договоренностям с президентом России, мы создали филиал МГУ в столице Казахстана. Сейчас филиал расширяется, наблюдается дефицит площади. Поэтому мы передаем для филиала МГУ учебный корпус общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров", - пояснил он.

Согласно информации Министерства образования и науки Казахстана, учебный корпус расположен в районе Сары-Арка и обладает проектной мощностью для обучения и подготовки 800 студентов. Кроме того, новый корпус казахстанского филиала МГУ будет способствовать развитию научно-исследовательского потенциала учебного заведения.

"Если мы хотим двигаться вперед и не отставать от научно-технического прогресса, нам необходимо заняться развитием образования. Поэтому мы создали в Казахстане "Назарбаев Университет". Для подготовки абитуриентов, соответствующих уровню вуза, мы построили по всей стране 22 интеллектуальные школы. Выпускники этих школ участвуют в международных олимпиадах", - поделился первый президент республики.

В свою очередь Садовничий выразил признательность Назарбаеву за визит, отметив его особую роль в укреплении интеграционных процессов на евразийском континенте. "Я очень ценю ваше отношение к нашему университету и восхищаюсь вашим вкладом в развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вы принимали правильные и точные решения. И все время ориентировались только на сотрудничество", - сказал ректор МГУ, слова которого приводит пресс-служба.

Евразийская интеграция

Назарбаев также подробно остановился на истории развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве. "В стенах МГУ в марте 1994 года я выступил с идеей о создании Евразийского экономического союза. Мной была представлена концепция о планах дальнейшего сотрудничества. В 2014 году мы подписали Договор о создании Евразийского экономического союза", - напомнил первый президент Казахстана.

По его словам, несмотря на сложности, объем товарооборота между странами - участницами союза растет. "Более 40 стран изъявили желание присоединиться. Ведь в современном мире без интеграции прожить невозможно. Интеграция создает возможности для дальнейшего развития государства. Считаю, что у ЕАЭС есть перспектива. И всем нам предстоит большая работа", - отметил он.

По данным пресс-службы, в завершение встречи почетный доктор МГУ Нурсултан Назарбаев был награжден высшей наградой вуза - "Звездой Московского университета".

Теги
КазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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