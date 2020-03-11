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Распространение коронавируса нового типа

О'Брайен: мировое сообщество потеряло два месяца из-за неверной реакции КНР на COVID-19

По словам помощника президента США по национальной безопасности, если бы Китай сразу принял необходимые меры, удалось бы "существенно сократить масштабы" распространения вируса
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ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Неверная первоначальная реакция Китая на вспышку заболевания COVID-19, вызванного новым коронавирусом, стоила международному сообществу двух месяцев, которые оно могло бы потратить на то, чтобы значительно сократить масштаб эпидемии. Это утверждал в среду помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, выступая в консервативном фонде "Наследие" в Вашингтоне.

"К сожалению, вместо задействования передовых методов (борьбы с заболеванием - прим. ТАСС), эта вспышка в Ухане была скрыта. В открытых источниках существует множество сообщений от граждан Китая, что врачей, которые имели к этому отношение, либо заставили замолчать, либо изолировали, чтобы информация об этом вирусе не распространялась. Из-за этого, вероятно, мировому сообществу потребовались два месяца, чтобы дать ответ", - считает он.

По словам О'Брайена, если бы Китай сразу согласился принять международную помощь, удалось бы "существенно сократить масштабы того, что сейчас происходит в Китае и во всем мире".

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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