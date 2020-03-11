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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: новым коронавирусом заразился депутат Бундестага

Вследствие этого было решено в ближайшие дни отказаться от поименного голосования в парламенте, при котором депутаты опускают карточки в специальную урну, образуя большую толпу

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Германский парламентарий от Свободной демократической партии сдал положительный тест на коронавирус нового типа. Об этом сообщило в среду агентство DPA.

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Вследствие этого было решено в ближайшие дни отказаться от поименного голосования в парламенте, при котором депутаты опускают карточки в специальную урну, образуя большую толпу. Таким образом решено свести к минимуму вероятность передачи вируса.

В ФРГ зарегистрировано 1567 заразившихся новым коронавирусом. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.

Умерли от последствий коронавируса трое жителей ФРГ. Всемирная организация здравоохранения в среду объявила вспышку болезни, вызываемой новым коронавирусом, пандемией.

 

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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