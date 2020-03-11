Сеть Burger King объявила о закрытии своих ресторанов в Италии из-за коронавируса

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о временном закрытии своих ресторанов в Италии из-за риска распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в среду.

"Стремясь сделать свой вклад в коллективные усилия всех итальянцев по борьбе с распространением коронавируса, компания Burger King приняла решение о закрытии всех ресторанов в Италии до момента завершения чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении. При этом уточняется, что все продукты и сырье будут переданы благотворительным организациям.

Многие магазины и торговые марки, а также рестораны уже приняли решение о закрытии в разных городах Италии. Во Флоренции власти постановили закрыть все рынки за исключением продуктовых. Закрылись знаковые заведения в Венеции и Милане.

Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали уже более 800 человек. На настоящий момент в Италии инфицированы более 10 тыс. человек, с начала вспышки в Италии выявлено более 12 тыс. случаев заражения, 1045 излечились.

Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. На всей территории страны действует режим карантина и запрет на передвижение без весомых причин.