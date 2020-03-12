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Распространение коронавируса нового типа

Некоторые популярные телешоу в США будут записывать без зрителей из-за коронавируса

Ранее стало известно, что число заболевших в Соединенных Штатах достигло 1162

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Ряд передач американских телеканалов NBC, СBS и HBO будут снимать без зрителей в студии в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом информировали в среду эти ведущие в США телеканалы.

"Безопасность наших гостей и сотрудников является нашим безусловным приоритетом. С четверга, 12 марта, мы в качестве меры предосторожности решили не приглашать аудиторию на съемку программ TODAY и TODAY with Hoda & Jenna & Friends", - говорится в сообщении NBC. Эта телекомпания заверила, что расписание программ телепередач не претерпит изменений из-за коронавируса.

Аналогичные меры приняты в отношении съемок вечерних ток-шоу популярных ведущих Стивена Колберта (The Late Night Show with Steven Colbert, СBS), Джона Оливера (Last Week Tonight with John Oliver, HBO) и Джимми Фэллона (The Tonight Show with Jimmy Fallon, NBC).

Практически все эти передачи снимают в Нью-Йорке.

Согласно последним данным телекомпании СNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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