Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1160

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Об этом сообщила в среду телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

На сайте ЦКПЗ ранее была размещена информация о том, что в стране зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия. Число летальных исходов составляло 29. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в штатах Вашингтон (267), Нью-Йорк (173) и Калифорния (152).

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.