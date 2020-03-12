Аризона стала 24-м штатом, где вели режим ЧС из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Аризона стала 24-м американским штатом, на территории которого введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом решении объявил в среду губернатор Аризоны Даг Дьюси.

"Я только что издал исполнительный указ о введении режима чрезвычайной ситуации с целью обеспечить официальных лиц и административных работников инструментами и рекомендациями, необходимыми для противодействия распространению COVID-19", - написал Дьюси на своей странице в Twitter.

Его указ под страхом наказания воспрещает установление спекулятивных цен на средства тестирования людей на наличие коронавируса. Губернатор также обязал страховые компании обеспечивать страхование на 100% стоимости такого тестирования. В штате насчитывается лишь девять человек, инфицированных коронавирусом. "Мы ожидаем выявление новых случаев и не собираемся рисковать", - отметил Дьюси.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Помимо Аризоны и столицы США, режим ЧС введен в штатах Арканзас, Мичиган, Вермонт, Северная Каролина, Массачусетс, Нью-Мексико, Луизиана, Колорадо, Огайо, Иллинойс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Орегон, Нью-Йорк, Пенсильвания, Юта, Кентукки, Индиана, Гавайи, Мэриленд, Калифорния, Флорида и Вашингтон.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию.