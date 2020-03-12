Трамп отменил поездки в Колорадо и Неваду из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отменил в среду запланированные на вторую половину недели поездки в штаты Невада и Колорадо из-за вспышки в стране заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

"Из-за предосторожности, вызванной вспышкой коронавируса, президент решил отменить свои предстоящие мероприятия в Колорадо и Неваде", - отметила она.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.