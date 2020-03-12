{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Politico: в Конгрессе США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

По данным издания, заболевание обнаружили у сотрудника аппарата сенатора Марии Кантуэлл
Описание
© AP Photo/Mark Tenally

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон). Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники.

На эту тему
"Системный провал". Как вирус тестирует Америку

По их данным, сотрудник аппарата законодателя работает в ее офисе, расположенном в одном из зданий Конгресса в американской столице. Кантуэлл обязала всех своих сотрудников работать удаленно на этой неделе. Она также попросила их пройти обследование на выявление коронавируса.

Согласно данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Госдепартамент рекомендует американцам пересмотреть поездки за рубеж из-за коронавируса
Число случаев заражения в самих Штатах достигло 1162
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС