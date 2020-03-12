Кабмин Эстонии сформировал спецкомиссию для борьбы с коронавирусом

ТАЛЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Эстонии сформировало спецкомиссию под руководством премьер-министра Юри Ратаса для координации борьбы с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Коммуникационном бюро правительства Эстонии в четверг.

как он распространяется по планете

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

В состав комиссии также вошли министр юстиции Райво Аэг, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внутренних дел Март Хельме, министр социальных дел Танель Кийк, министр финансов Мартин Хельме, министр образования Майлис Репс, министр обороны Юри Луйк и госсекретарь Таймар Петеркоп.

"Раньше формально кризисом руководил департамент здоровья, плюс рабочая группа при министре социальных дел координировала вспомогательные меры, - заявили ТАСС в Коммуникационном бюро. - Теперь руководство кризисом ушло на уровень премьер-министра, что фактически помогает охватить все сферы, не прибегая к чрезвычайным мерам".