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Распространение коронавируса нового типа

Кабмин Эстонии сформировал спецкомиссию для борьбы с коронавирусом

Возглавил ее премьер-министр Юри Ратас

ТАЛЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Эстонии сформировало спецкомиссию под руководством премьер-министра Юри Ратаса для координации борьбы с распространением коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Коммуникационном бюро правительства Эстонии в четверг.

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В состав комиссии также вошли министр юстиции Райво Аэг, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внутренних дел Март Хельме, министр социальных дел Танель Кийк, министр финансов Мартин Хельме, министр образования Майлис Репс, министр обороны Юри Луйк и госсекретарь Таймар Петеркоп.

"Раньше формально кризисом руководил департамент здоровья, плюс рабочая группа при министре социальных дел координировала вспомогательные меры, - заявили ТАСС в Коммуникационном бюро. - Теперь руководство кризисом ушло на уровень премьер-министра, что фактически помогает охватить все сферы, не прибегая к чрезвычайным мерам".

 

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ЭстонияРатас, ЮриРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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