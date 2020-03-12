На Украине отменили проведение "Юморины" 1 апреля

КИЕВ, 12 марта. /ТАСС/. Фестиваль "Юморина" в Одессе не состоится 1 апреля из-за объявления на Украине трехнедельного карантина из-за коронавируса. В четверг начали действовать введенные кабинетом министров ограничения в связи с распространением этого вируса.

"С учетом возникшей ситуации, мы уже сейчас просим информировать людей, что "Юморины-2020" в ее традиционном виде в этом году не будет. Поскольку это очень массовое мероприятие, в котором принимают участие десятки тысяч людей", - цитируют вице-мэра Одессы Павла Вугельмана местные СМИ.

По его словам, "возможно, будет разрешено проведение такого концерта как "Комедиада" в зале с участием до 200 человек".

На Украине с сегодняшнего дня до 3 апреля будут действовать ограничительные меры в связи со вспышкой коронавируса в мире. В частности, авиакомпания SkyUp Airlines сокращает полетную программу в Италию и Израиль. Приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего, дошкольного, внешкольного, профессионального образования всех типов и форм собственности и высших учебных заведениях, ограничивается проведение спортивных мероприятий, приостанавливается работа театров, кинотеатров, музеев, развлекательных центров.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился закрыть на три недели театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские садики продолжат работать.

Нацбанк обеззаразит банкноты в хранилище

Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что на время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. Он также заверил, что сделает все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай повышенного спроса на наличные со стороны населения. При этом регулятор заверил, что "готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище".

Возвращение гастарбайтеров

Объявленный в стране трехнедельный карантин не останавливает поток гастарбайтеров, которые массово возвращаются из стран ЕС на родину, особенно из Италии, где тоже объявили общенациональный карантин, а северные регионы вообще закрыли. С сегодняшнего на Украину можно попасть через 49 КПП вместо 219. Остальные закрыты.

Украинцы хотят успеть вернуться к Пасхе, 19 апреля, опасаясь, что потом могут не попасть домой. Как пишет издание "Страна", через западную границу ежедневно прибывают десятки тысяч человек из Европы. Водители "итальянских автобусов" подтверждают, что едут на Украину "забитые" - и мест уже нет на недели вперед.

На Западной Украине, откуда больше всего выезжают на заработки, говорят, что вернувшихся никто не проверяет, и считают, что заболевших может быть намного больше, чем декларируется официально. По информации местных СМИ, в западных регионах Украины нарастают панические настроения из-за близости к границе и возвращения земляков из Италии. По информации Черновицкой областной госадминистрации, жители города "проклинали женщину, которая вернулась из Италии с температурой и ее отвезли в больницу, в городе началась паника". Аналогичная ситуация произошла в селе Долыняны под Хотыном, где устроили травлю супругов, которые вернулись из Китая.

Одновременно в группах украинцев в ЕС в соцсетях появились призывы не возвращаться на Украину, чтобы не подвергать опасности близких. А на Западной Украине уже появились активисты, которые призывают разворачивать назад "итальянские автобусы". Водители рейсов между Украиной и Италией тоже начали массово отказываться от поездок.