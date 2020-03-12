Депутат назвал бессмысленной и дорогой дополнительную уборку подъездов из-за коронавируса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Предложение об организации управляющими компаниями дополнительной уборки в подъездах многоквартирных домов для профилактики коронавируса является бессмысленной и дорогой мерой для жильцов, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
"Можно попросить управляющую компанию, обеспечить ее ресурсами, чтобы она каждый день протирала поручни или обрабатывала лифт, но это все, естественно, будет дорого. В случае если такой больной появляется в подъезде, этим уже другая служба будет заниматься - Роспотребнадзор. Он обработает, сделает это бесплатно и в определенной степени предотвратит или хотя бы уменьшит возможность распространения вируса", - сказал Куринный в четверг на круглом столе, посвященном теме ЖКХ.
Он добавил, что повсеместную специальную уборку многоквартирных домов из-за распространения коронавируса сложно реализовать. По словам депутата, в Китае этим занимаются не управляющие организации, а военизированные структуры. "Если дойдёт до этого в России, то, я думаю, у нас тоже будут специальные службы этим заниматься, но никак не представители ЖКХ", - отметил депутат.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.