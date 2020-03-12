Депутат назвал бессмысленной и дорогой дополнительную уборку подъездов из-за коронавируса

"Можно попросить управляющую компанию, обеспечить ее ресурсами, чтобы она каждый день протирала поручни или обрабатывала лифт, но это все, естественно, будет дорого. В случае если такой больной появляется в подъезде, этим уже другая служба будет заниматься - Роспотребнадзор. Он обработает, сделает это бесплатно и в определенной степени предотвратит или хотя бы уменьшит возможность распространения вируса", - сказал Куринный в четверг на круглом столе, посвященном теме ЖКХ.

Он добавил, что повсеместную специальную уборку многоквартирных домов из-за распространения коронавируса сложно реализовать. По словам депутата, в Китае этим занимаются не управляющие организации, а военизированные структуры. "Если дойдёт до этого в России, то, я думаю, у нас тоже будут специальные службы этим заниматься, но никак не представители ЖКХ", - отметил депутат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.