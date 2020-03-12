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Дело Ассанжа и WikiLeaks

NYT: информатор WikiLeaks Мэннинг попыталась покончить с собой

Это не первая попытка суицида, которую совершала Челси Мэннинг
Челси Мэннинг EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA
Описание
Челси Мэннинг
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 12 марта. Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг совершила попытку самоубийства в тюрьме в штате Вирджиния, где она находится с мая прошлого года из-за отказа давать показания по делу о деятельности WikiLeaks перед присяжными. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на адвокатов.

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По его сведениям, 32-летняя Мэннинг была госпитализирована и в настоящее время восстанавливается. Администрация тюрьмы подтвердила факт происшествия и добавила, что "персонал разобрался с инцидентом, и Мэннинг находится в безопасности". При этом представители защиты сообщили, что заседание суда по делу Мэннинг, запланированное на пятницу, пока не отменено.

Как отмечает издание, Мэннинг как минимум дважды пыталась покончить с собой в 2016 году.

Мэннинг, имевший звание рядового первого класса сухопутных войск, был арестован на военной базе США в Кувейте в 2010 году за то, что передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года военный суд на базе Форт-Мид в штате Мэриленд приговорил Мэннинга к 35 годам лишения свободы. В том же году он заявил о намерении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. В феврале 2015 года начальник военной тюрьмы Форт-Ливенуорт полковник Эрика Нельсон официально разрешила заключенному начать гормональную терапию с целью смены пола. 17 января 2017 года администрация бывшего в то время президента США Барака Обамы объявила о смягчении наказания Мэннинг, которая в мае вышла на свободу, однако через два года вновь была заключена под стражу судом американского города Александрия.

Теги
СШАДело Ассанжа и WikiLeaks
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