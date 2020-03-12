Новых случаев заражения коронавирусом в России на утро 12 марта нет

"За период мониторинга зарегистрировано 1786 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. <...> Нарастающим итогом выписано с выздоровлением 1374 человека", - говорится в сообщении.

Всего в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 25 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Двое китайцев, четверо россиян (в том числе трое, эвакуированные ранее из Японии с круизного лайнера Diamond Princess) выписаны после выздоровления.

Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 127 медучреждениях в субъектах России, там размещены 86 граждан. Кроме того, с 31 декабря было досмотрено 390089 прибывших из Китая, у 135 из них были выявлены признаки инфекционных болезней. С 1 марта досмотр прошли 26498 человек, приехавшие из Италии (выявлено 34 человека с признаками инфекционных заболеваний), а также 11384 - из Южной Кореи (выявлено 13), 3614 - из Ирана (выявлено четверо). По данным на среду, под контролем остаются 12,5 тыс. граждан.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.