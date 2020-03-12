Песков: Кремль пока не отменяет приглашения на парад Победы

"В настоящий момент мы не имеем каких-либо решений или рекомендаций штаба (оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ - прим. ТАСС) или других компетентных органов о каких-то ограничениях в плане проведения крупного, прежде всего нашего, отечественного мероприятия, но также и международного", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не рассматривается ли изменение формата проведения парада Победы.

Песков отметил, что на парад "приглашено большое количество гостей и уже подтвердило свое участие". "Пока речь об отмене или ограничении этого формата не идет, продолжается подготовка и к приезду делегаций, и к решению всех логистических вопросов, подготовка по линии военных непосредственно к параду", - подчеркнул представитель Кремля. При этом он уточнил: "Дальше будем смотреть в зависимости от развития ситуации".

Отвечая на вопрос, как может отразиться на проведении парада Победы решение мэра Москвы Сергея Собянина о запрете массовых мероприятий в столице с участием более пяти тысяч человек, представитель Кремля обратил внимание на то, что парад "проходит на открытом воздухе". "Пока мы не можем ничего точно сказать, потому что решение мэра ограничено по времени (действует до 10 апреля - прим. ТАСС), будет ли оно дальше продлеваться или не будет - мы сейчас сказать не можем, потому мы не можем сказать, какая будет эпидемиологическая ситуация", - отметил Песков. Он вновь повторил: "В настоящий момент решения нет [об изменении формата парада Победы], оснований для постановки такого вопроса тоже нет, но ситуацию нужно тщательно мониторить, что мы и делаем".

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что торжества в честь 75-летия Победы следует провести на самом высоком уровне. При этом он подчеркивал, что это "наш праздник", главное - забота о ветеранах.