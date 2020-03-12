В Австрии зафиксировали первый случай смерти от коронавируса

ВЕНА, 12 марта. /ТАСС/. Первый летальный исход из-за заражения новым коронавирусом в Австрии зарегистрирован в четверг в Вене. Об этом сообщила пресс-служба администрации Вены.

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Речь идет о 69-летнем мужчине, который ранее побывал в Италии. До заражения коронавирусом мужчина страдал от других заболеваний. "Коронавирус привел к первому смертельному случаю в Австрии, который произошел в Вене. 69-летний мужчина, вернувшийся из Италии и страдавший другими заболеваниями, умер сегодня ночью в больнице имени кайзера Франца Иосифа", - говорится в заявлении властей Вены.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 302. Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах.

Австрия 10 марта с целью борьбы с распространением коронавируса объявила о запрете до апреля на проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим с 16 марта. Организаторы культурных и спортивных событий, конференций, выставок, администрации музеев, музыкальных клубов объявили о прекращении работы до конца марта из-за указа правительства.