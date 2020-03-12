Шествие в честь легиона "Ваффен СС" в Риге не планируется отменять из-за коронавируса

РИГА, 12 марта. /ТАСС/. Шествие по случаю неофициального дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" 16 марта пока не планируется отменять из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил депутат Сейма страны от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" Янис Домбрава.

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По словам политика, который вместе с однопартийцами регулярно участвует в шествии 16 марта, сейчас его организаторы активно следят за информацией. "Если государство примет какие-то меры, соответствующее решение будет принято и в отношении организации мероприятия", - передает слова парламентария в четверг объединенный сайт Латвийского радио и телевидения.

Домбрава также подчеркнул, что пока в Латвии выявлено относительно небольшое число заболевших.

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране официально был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом нового типа. Сейчас в республике подтверждено уже 16 случаев инфицирования коронавирусом.

Марш легионеров

В этом году Рижская дума получила три заявки на проведение публичных мероприятий 16 марта. Организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - "Даугавские ястребы в Латвии" - намерена провести в центре города традиционное шествие бывших латышских легионеров и их молодых сторонников-радикалов к памятнику Свободы. На площади у монумента также планируется провести собрание "Общества в поддержку национальных воинов". Со своей стороны, латвийский антинацистский комитет проведет в Старой Риге пикет памяти жертв "Ваффен СС".

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой, но после того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало крайне резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить этот день из списка памятных дат.