Эксперты: отсутствие инфраструктуры тормозит реформу обращения с ТКО в Арктике

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Отсутствие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходам, бюрократические сложности с оформлением земель для нее и нечеткие формулировки в официальных документах осложняют ход реформы ТКО на севере Красноярского края, отмечают эксперты, представители власти и операторы по обращению с отходами. Проблему можно решить посредством унификации процесса согласования и включения отрасли обращения с отходами в Федеральную программу по развитию Арктики, считают собеседники агентства.
Реформа обращения с ТКО началась в РФ в январе 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".
Инфраструктурные ограничения
Региональный оператор по обращению с ТКО так и не был выбран на севере Красноярского края в 2019 году из-за ряда факторов, связанных с удаленностью и плохой транспортной доступностью пяти технологических зон, на которых он должен работать, пояснили ТАСС в пресс-службе краевого Минэкологии.
"Сложность запуска реформы на территории северных районов края заключается в низкой численности населения, отсутствии круглогодичной транспортной доступности, высоком удалении друг от друга населенных пунктов и отсутствием инфраструктуры в области обращения с отходами", - сообщили в министерстве.
В конце прошлого года с учетом рекомендаций Российского экологического оператора было принято решение объединить Туруханскую, Богучанскую, Мотыгинскую и Эвенкийскую и Кодинскую технологическую зоны. Оператором по обращению с ТКО там стало краевое государственное учреждение "Автоспецбаза". Как рассказала ТАСС заместитель коммерческого директора компании Юлия Рошка, "Автоспецбаза" уже начала свою работу в Богучанском и Кежемских районах края, но еще в трех рейонах инфраструктурные ограничения не дают сделать это до сих пор.
"Рассматривается вопрос об организации там площадок временного накопления с установкой на них пунктов весового контроля, комплексов по сортировке отходов, инсинераторных (мусоросжигательных - прим. ТАСС) установок. Они необходимы из-за транспортной недоступности и невозможности вывоза отходов на полигоны", - отметила Рошка, добавив, что таких площадок в зоне деятельности оператора должно быть как минимум три.
Еще севернее, на полуострове Таймыр, ситуация с инфраструктурой для сбора отходов обстоит не лучше. Так, жители одного из таймырских поселков рассказали ТАСС, что сбор мусора обычно осуществляется так: в центре поселения стоит телега, в которую все местные жители складывают мусор, затем трактор вывозит телегу за территорию поселка и выбрасывает отходы там. "Далеко трактор по тундре не уедет, специально оборудованного места для складирования этого мусора нет", - жалуются жители поселка.
Генеральный директор местной компании "Росттех" (региональный оператор на Таймыре и Норильске) Евгений Шепелев отмечает, что сегодня зачастую отходы приходится возить на расстояние до 100 км. "На данной территории (Таймырской технологической зоне - прим. ТАСС) полностью отсутствуют объекты обработки, обезвреживания и размещения отходов. Нам удалось выстроить транспортную логистику, чтобы из Дудинки возить отходы в Норильск (около 90 км - прим. ТАСС). Вся остальная территория без работы, платежи мы не выставляем", - рассказал на круглом столе в Заксобрании Красноярского края Шепелев. По его словам, регоператор обращался к властям о выделении земель для создания пунктов обезвреживания мусора, но ответа пока не получил.
Мусоросжигательные комплексы для Арктики
Решать вопрос местные власти намерены посредством строительства мусоросжигательных комплексов. До 2028 года в Красноярском крае планируется создать 15 таких объектов. Большая часть из них разместится как раз на северных территориях. Создавать там мусорные полигоны экономически нецелесообразно, считает министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин.
"Согласно актуализированной (в конце 2019 года - прим. ТАСС) территориальной схеме, до 2028 года нам предстоит построить 12 новых и реконструировать 10 действующих полигонов, приобрести 15 обеззараживающих (мусоросжигательных - прим. ТАСС) комплексов для северных и арктических территорий, организовать 12 сортировочных линий. Необходимый объем финансирования составляет 4,2 млрд рублей", - сказал Корчашкин в ходе круглого стола.
Он отметил, что процесс создания мусоросжигательных комплексов достаточно долгий, в частности, из-за сложностей с оформлением земли. "Создание такой инфраструктуры возможно только за пределами населенных пунктов, где в основном земли лесного фонда, перевод которых в земли промышленности трудоемок и занимает два-три года", - пояснил министр.
Соглашаются с краевыми в этом вопросе и муниципальные власти. "Для Снежногорска (поселок в составе Норильска - прим. ТАСС) было закуплено оборудование для мусоросжигающего завода, - сообщил на круглом столе по проблемам ТКО мэр Норильска Ринат Ахметчин, - Привезли его, установили, выделили землю под него, согласовываем тарифы, никто не отказывает. Но по факту все эти действия - два года".
Краевые власти разработали план мероприятий по изменению категории земель и согласованию строительства инфраструктуры ТКО, который должен ускорить процесс. Но сосложняет ситуацию и плохая проработка существующей территориальной схемы обращения с отходами, документ не дает однозначного ответа, что целесообразно делать с мусором в Арктике.
"Если раньше в территориальной схеме какая-то логика была, были запланированы мусороперегрузочные станции, полигоны, мусороперабатывающие заводы. То сейчас в новой схеме у нас один завод по сортировке и компостированию мощностью 38 тыс., это 30% от того, что дает Норильск. <…> Для чего вообще сортировать мусор, если мы его вывозим на полигон? Никто мне не может объяснить, что делать с мусором на крайнем севере", - отметил Ахметчин.
Согласен с тем, что сейчас нет четкой концепции по обращению в Арктике с ТКО, и председатель комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания края Александр Симановский. "Северные территории, это Туруханск, Эвенкия, Таймыр, отдаленные территории. На сегодняшний день там никто не понимает, что делать", - заявил он ТАСС. По словам Симановского, для решения этих проблем нужно привлекать национального оператора, а также возможно и включать в программу развития Арктики подпрограмму по обращению с ТКО в северных территориях.