Эксперты: отсутствие инфраструктуры тормозит реформу обращения с ТКО в Арктике

КРАСНОЯРСК, 12 марта. /ТАСС/. Отсутствие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходам, бюрократические сложности с оформлением земель для нее и нечеткие формулировки в официальных документах осложняют ход реформы ТКО на севере Красноярского края, отмечают эксперты, представители власти и операторы по обращению с отходами. Проблему можно решить посредством унификации процесса согласования и включения отрасли обращения с отходами в Федеральную программу по развитию Арктики, считают собеседники агентства.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ в январе 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".

Инфраструктурные ограничения

Региональный оператор по обращению с ТКО так и не был выбран на севере Красноярского края в 2019 году из-за ряда факторов, связанных с удаленностью и плохой транспортной доступностью пяти технологических зон, на которых он должен работать, пояснили ТАСС в пресс-службе краевого Минэкологии.

"Сложность запуска реформы на территории северных районов края заключается в низкой численности населения, отсутствии круглогодичной транспортной доступности, высоком удалении друг от друга населенных пунктов и отсутствием инфраструктуры в области обращения с отходами", - сообщили в министерстве.

В конце прошлого года с учетом рекомендаций Российского экологического оператора было принято решение объединить Туруханскую, Богучанскую, Мотыгинскую и Эвенкийскую и Кодинскую технологическую зоны. Оператором по обращению с ТКО там стало краевое государственное учреждение "Автоспецбаза". Как рассказала ТАСС заместитель коммерческого директора компании Юлия Рошка, "Автоспецбаза" уже начала свою работу в Богучанском и Кежемских районах края, но еще в трех рейонах инфраструктурные ограничения не дают сделать это до сих пор.

"Рассматривается вопрос об организации там площадок временного накопления с установкой на них пунктов весового контроля, комплексов по сортировке отходов, инсинераторных (мусоросжигательных - прим. ТАСС) установок. Они необходимы из-за транспортной недоступности и невозможности вывоза отходов на полигоны", - отметила Рошка, добавив, что таких площадок в зоне деятельности оператора должно быть как минимум три.

Еще севернее, на полуострове Таймыр, ситуация с инфраструктурой для сбора отходов обстоит не лучше. Так, жители одного из таймырских поселков рассказали ТАСС, что сбор мусора обычно осуществляется так: в центре поселения стоит телега, в которую все местные жители складывают мусор, затем трактор вывозит телегу за территорию поселка и выбрасывает отходы там. "Далеко трактор по тундре не уедет, специально оборудованного места для складирования этого мусора нет", - жалуются жители поселка.

Генеральный директор местной компании "Росттех" (региональный оператор на Таймыре и Норильске) Евгений Шепелев отмечает, что сегодня зачастую отходы приходится возить на расстояние до 100 км. "На данной территории (Таймырской технологической зоне - прим. ТАСС) полностью отсутствуют объекты обработки, обезвреживания и размещения отходов. Нам удалось выстроить транспортную логистику, чтобы из Дудинки возить отходы в Норильск (около 90 км - прим. ТАСС). Вся остальная территория без работы, платежи мы не выставляем", - рассказал на круглом столе в Заксобрании Красноярского края Шепелев. По его словам, регоператор обращался к властям о выделении земель для создания пунктов обезвреживания мусора, но ответа пока не получил.

Мусоросжигательные комплексы для Арктики

Решать вопрос местные власти намерены посредством строительства мусоросжигательных комплексов. До 2028 года в Красноярском крае планируется создать 15 таких объектов. Большая часть из них разместится как раз на северных территориях. Создавать там мусорные полигоны экономически нецелесообразно, считает министр экологии и природопользования региона Павел Корчашкин.