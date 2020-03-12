Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 10 тысяч человек

ТЕГЕРАН, 12 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом нового типа в Исламской Республике Иран превысило 10 тысяч, зафиксировано 429 летальных исходов. Такие данные привел в четверг глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

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"За сутки зафиксировано 1075 новых случаев коронавируса в стране. Общее число составляет 10 075", - цитирует его агентство ISNA. Он добавил, что умерло 429 человек. Ранее сообщалось о 9 тыс. заболевших и 354 летальных исходах.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с исламской республикой. Во вторник вице-спикер Меджлиса Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них коронавируса. Случаи инфицирования зафиксированы во всех провинциях страны.