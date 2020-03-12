В Петербурге откроют мемориальную доску к 90-летию со дня рождения Жореса Алферова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Открытие мемориальной доски в Петербурге в память о физике, нобелевском лауреате, почетном гражданине города Жоресе Алферове на фасаде дома, где он жил, состоится 15 марта. Событие станет частью программы памятных мероприятий к 90-летию со дня рождения ученого, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС и.о. ректора Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета им. Ж. И. Алферова РАН (СПбАУ РАН) Платон Карасев.

"Мы уже подготовили мемориальную доску. Автор проекта - Энгель Насибулин, человек, который очень много работал и продолжает трудиться в академическом университете. Этого художника и его работы очень любил Алферов, поэтому мы решили ему доверить проект. Церемония открытия доски состоится 15 марта", - сказал Карасев.

По его словам, доска изготовлена из мрамора, ее высота - около 1,5 метра. Материал барельефа доски изготовлен из бронзы. Она будет размещена на фасаде дома, где проживал академик Алферов с 2001 по 2019 годы (ул. Мичуринская, дом 1). Фасад выходит на петербургскую набережную.

Как сообщил в пресс-центре ТАСС директор Физико-технического института (ФТИ) имени А. Ф. Иоффе РАН Сергей Иванов, в ФТИ РАН также состоится открытие мемориальной доски в кабинете, в котором Алферов работал около 15 лет, когда был директором ФТИ. Также будет открыта документальная экспозиция - фотографии того времени, архивные документы и личные вещи из лаборатории ученого.

В соответствии с городским законом "О мемориальных досках в Санкт-Петербурге" установка памятной доски выдающей личности возможна только по истечении 30 лет со дня смерти, в отношении почетных граждан Санкт-Петербурга срок составляет не менее пяти лет. В сентябре 2019 года Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга поддержал в виде исключения инициативу Центра культурных программ об установке мемориальной доски Алферову на фасаде дома, где располагалась его квартира, следует из сопроводительных материалов к документу. В октябре Законодательное собрание Петербурга приняло постановление об установке в городе мемориальной доски Алферову.

В июле 2019 года установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату, правительству Санкт-Петербурга рекомендовал президент РФ Владимир Путин. В сентябре, также по рекомендации президента, имя Алферова присвоили основанному им в Петербурге Академическому университету. Также городская топонимическая комиссия приняла решение, что имя нобелевского лауреата будет носить сад, расположенный неподалеку от университета.

О Жоресе Алферове

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Алферов умер в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.