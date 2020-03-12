{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге откроют мемориальную доску к 90-летию со дня рождения Жореса Алферова

Мраморную доску разместят на фасаде дома, в котором жил академик

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Открытие мемориальной доски в Петербурге в память о физике, нобелевском лауреате, почетном гражданине города Жоресе Алферове на фасаде дома, где он жил, состоится 15 марта. Событие станет частью программы памятных мероприятий к 90-летию со дня рождения ученого, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС и.о. ректора Санкт-Петербургского национального исследовательского академического университета им. Ж. И. Алферова РАН (СПбАУ РАН) Платон Карасев.

На эту тему
"Имя, которое определяло престиж науки". Алферов в памяти людей

"Мы уже подготовили мемориальную доску. Автор проекта - Энгель Насибулин, человек, который очень много работал и продолжает трудиться в академическом университете. Этого художника и его работы очень любил Алферов, поэтому мы решили ему доверить проект. Церемония открытия доски состоится 15 марта", - сказал Карасев.

По его словам, доска изготовлена из мрамора, ее высота - около 1,5 метра. Материал барельефа доски изготовлен из бронзы. Она будет размещена на фасаде дома, где проживал академик Алферов с 2001 по 2019 годы (ул. Мичуринская, дом 1). Фасад выходит на петербургскую набережную.

Как сообщил в пресс-центре ТАСС директор Физико-технического института (ФТИ) имени А. Ф. Иоффе РАН Сергей Иванов, в ФТИ РАН также состоится открытие мемориальной доски в кабинете, в котором Алферов работал около 15 лет, когда был директором ФТИ. Также будет открыта документальная экспозиция - фотографии того времени, архивные документы и личные вещи из лаборатории ученого.

В соответствии с городским законом "О мемориальных досках в Санкт-Петербурге" установка памятной доски выдающей личности возможна только по истечении 30 лет со дня смерти, в отношении почетных граждан Санкт-Петербурга срок составляет не менее пяти лет. В сентябре 2019 года Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга поддержал в виде исключения инициативу Центра культурных программ об установке мемориальной доски Алферову на фасаде дома, где располагалась его квартира, следует из сопроводительных материалов к документу. В октябре Законодательное собрание Петербурга приняло постановление об установке в городе мемориальной доски Алферову.

В июле 2019 года установить мемориальную доску, посвященную нобелевскому лауреату, правительству Санкт-Петербурга рекомендовал президент РФ Владимир Путин. В сентябре, также по рекомендации президента, имя Алферова присвоили основанному им в Петербурге Академическому университету. Также городская топонимическая комиссия приняла решение, что имя нобелевского лауреата будет носить сад, расположенный неподалеку от университета.

О Жоресе Алферове

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1972 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1979 году стал академиком.

В 2000 году Алферову совместно с американскими учеными Джеком Килби и Гербертом Кремером присуждена Нобелевская премия по физике. Алферов и Кремер получили ее за разработку полупроводниковых гетероструктур, используемых в высокочастотных схемах и оптоэлектронике, Килби - за участие в изобретении интегральной схемы.

В 2001 году Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Алферову звание Почетного гражданина города. Алферов умер в ночь на 2 марта 2019 года на 89-м году жизни.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Штаб общественной поддержки поправок в Конституцию создадут в Тульской области
Он будет информировать местных жителей о предстоящих изменениях основного закона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС