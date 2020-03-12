{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

МИД РФ рекомендует находящимся в Италии россиянам предусмотреть скорейшее возвращение

В этой стране активно распространяется коронавирус

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гражданам России, которые сейчас находятся на территории Италии, следует предусмотреть скорейшее возвращение домой. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

"Мы вновь рекомендуем гражданам России временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории данного государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию, принять конкретные практические меры, которые рекомендованы соответствующими российскими ведомствами", - сказала она.

Захарова напомнила, что в рамках реализации плана борьбы с распространением коронавируса в Италии иностранных граждан, прибывающих в страну в туристических целях, обязывают возвращаться обратно тем же рейсом. "В их числе уже немало и россиян, несмотря на все наши предупреждения", - добавила дипломат.

Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали уже более 800 человек. На настоящий момент в Италии инфицированы более 10 тыс. человек. На территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение населения без весомой на то причины, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.

 

Теги
ИталияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Ростовской области на треть увеличат норму площади жилья для детей-сирот
Площадь квартир для детей сирот будет увеличена до 33 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС