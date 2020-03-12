МИД РФ рекомендует находящимся в Италии россиянам предусмотреть скорейшее возвращение

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Гражданам России, которые сейчас находятся на территории Италии, следует предусмотреть скорейшее возвращение домой. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вновь рекомендуем гражданам России временно воздержаться от поездок в Италию до момента официального объявления о стабилизации ситуации. Тем из них, кто сейчас находится на территории данного государства, следует предусмотреть скорейшее возвращение в Россию, принять конкретные практические меры, которые рекомендованы соответствующими российскими ведомствами", - сказала она.

Захарова напомнила, что в рамках реализации плана борьбы с распространением коронавируса в Италии иностранных граждан, прибывающих в страну в туристических целях, обязывают возвращаться обратно тем же рейсом. "В их числе уже немало и россиян, несмотря на все наши предупреждения", - добавила дипломат.

Первая локальная вспышка заболевания в Италии была выявлена 21 февраля. Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали уже более 800 человек. На настоящий момент в Италии инфицированы более 10 тыс. человек. На территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение населения без весомой на то причины, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов.