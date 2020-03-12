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Суд Москвы оштрафовал BBC World News на 10 тыс. руб. за нарушение законодательства РФ

Описание
© AP Photo/Alastair Grant

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Судебный участок мирового судьи № 178 Никулинского суда Москвы оштрафовал BBC World News на 10 тыс. руб. за нарушение российского законодательства. Об этом ТАСС сообщили в четверг в судебном участке.

"Суд оштрафовал британскую телерадиовещательную корпорацию BBC, куда входит BBC World News, за нарушение ст. 13.23 КоАП ("Нарушение порядка представления обязательного экземпляра документов, письменных уведомлений, уставов и договоров") на 10 тыс. рублей. Кроме того, суд также оштрафовал главного редактора BBC World News Екатерину Якушенко на тысячу рублей за аналогичное правонарушение", - сообщили в судебном участке.

В начале марта ТАСС сообщал, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства - было выявлено нарушение требований закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ст. 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов" в части нарушения сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. В ведомстве уточнили, что, в частности, было выявлено отсутствие знака маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих "описание или изображение жестокости и насилия".

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