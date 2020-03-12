{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Сотрудник Airbus заразился новым коронавирусом

Речь идет о сотруднике мадридского отделения компании
На эту тему
Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

ТАСС, 12 марта. Сотрудник авиастроительной корпорации Airbus заразился коронавирусом нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте корпорации.

"Airbus подтверждает, что тест сотрудника мадридского отделения на COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового вида - прим. ТАСС) дал положительный результат, ему оказывается медицинская помощь", - отмечается в документе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Колумбии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Эта мера будет действовать до 30 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС