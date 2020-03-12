Сотрудник Airbus заразился новым коронавирусом

как он распространяется по планете

Актуальная статистика по коронавирусу: как он распространяется по планете

ТАСС, 12 марта. Сотрудник авиастроительной корпорации Airbus заразился коронавирусом нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте корпорации.

"Airbus подтверждает, что тест сотрудника мадридского отделения на COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового вида - прим. ТАСС) дал положительный результат, ему оказывается медицинская помощь", - отмечается в документе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.