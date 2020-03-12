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Распространение коронавируса нового типа

Награждение победителей World Press Photo отменили из-за коронавируса

Церемония должна была состояться 16 апреля

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/. Церемония награждения победителей конкурса World Press Photo, которая должна была состояться 16 апреля, отменена из-за коронавируса. Об этом сообщили в четверг организаторы мероприятия.

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"После серьезных обсуждений мы приняли решение, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 требует отмены церемонии награждения победителей World Press Photo и фестиваля World Press Photo, которые должны были пройти 16-18 апреля", - говорится в пресс-релизе.

"Мы крайне разочарованы..., однако безопасность нашего сообщества, персонала и общества в целом перевешивают все остальные аргументы, - подчеркнули организаторы. - Социальное дистанцирование является одной из мер по предотвращению распространения коронавируса, поэтому мы решили, что не можем проводить массовые мероприятия, на которые приглашены множество гостей со всей страны и со всего мира".

По их словам, церемония и фестиваль именно отменены, а не перенесены. Сами победители, как и планировалось, будут объявлены 16 апреля через СМИ и с использованием широкого круга онлайн-инструментов.

World Press Photo является самым престижным международным конкурсом фотографов, ведущим свою историю с 1955 года. Его цель - поддерживать и развивать высокие стандарты в фотожурналистике и фотодокументалистике. В ходе отбора в этом году члены жюри просмотрели 74 тыс. снимков, которые сделали 4,3 тыс. фотографов из 125 стран. На победу в категории "Фотография года" претендует шесть снимков, в том числе сделанный российским фотографом Никитой Терешиным.

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